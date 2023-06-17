Chickasha's Juneteenth Celebration began with a parade of city officials, local organizations and residents on June 17. The parade made a loop to Washita Valley Park for an opening ceremony, food, games, vendors, competitions, inflatable and more. Juneteenth commemorates June 19, 1865, the day enslaved Black people in the United States were told they were free by Union troops. Learn more here and here.

 

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