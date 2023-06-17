SEVERE THUNDERSTORM WATCH 329 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY
THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 31 COUNTIES
IN CENTRAL OKLAHOMA
CANADIAN CLEVELAND GRADY
LINCOLN MCCLAIN OKLAHOMA
POTTAWATOMIE
IN EAST CENTRAL OKLAHOMA
PONTOTOC SEMINOLE
IN SOUTHEAST OKLAHOMA
ATOKA BRYAN COAL
HUGHES JOHNSTON MARSHALL
IN SOUTHERN OKLAHOMA
CARTER GARVIN JEFFERSON
LOVE MURRAY STEPHENS
IN SOUTHWEST OKLAHOMA
CADDO COMANCHE COTTON
GREER HARMON JACKSON
KIOWA TILLMAN
IN WESTERN OKLAHOMA
BECKHAM WASHITA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ALTUS, ANADARKO, ARDMORE, ATOKA,
BLANCHARD, BURNS FLAT, CHANDLER, CHICKASHA, COALGATE, CONCHO,
CORDELL, DAVENPORT, DAVIS, DUNCAN, DURANT, EL RENO, ELK CITY,
FREDERICK, GRANITE, HINTON, HOBART, HOLDENVILLE, HOLLIS,
KINGSTON, LAWTON, LINDSAY, MADILL, MANGUM, MARIETTA, MEEKER,
MOORE, MUSTANG, NEWCASTLE, NORMAN, OKLAHOMA CITY, PAULS VALLEY,
PRAGUE, PURCELL, RINGLING, RYAN, SAYRE, SEMINOLE, SENTINEL,
SHAWNEE, SNYDER, STROUD, SULPHUR, TEMPLE, THACKERVILLE,
TISHOMINGO, TUTTLE, WALTERS, WAURIKA, WELLSTON, WETUMKA, WEWOKA,
WYNNEWOOD, AND YUKON.
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